Tokat Belediyesi Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Tokat Belediyesi, parke yol, bordür ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, Güneşli Mahallesi'nde başlattığı parke yol, bordür ve kaldırım parke çalışmalarında sona yaklaştı.

Güneşli Mahallesi Meriç Sokak, Atik Sokak ve Türkü Sokak'ta yol ve çevre düzenleme işlemleri tamamlanırken, Vatan Sokak'taki çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Güneşli Mahallesi'nde başlattıkları üstyapı çalışmalarının üretken belediyecilik anlayışlarının bir parçası olduğunu belirterek, "Güneşli mahallemizde tüm sokaklarda önce altyapı düzenlemelerimizi yaptık. Su ve kanalizasyon hatları elden geçirilerek güçlendirildi. Yeni hatlarımızı tamamladık. Ardından zemin düzenleme ve yol genişletme çalışmalarımız tamamlandı. Son aşamada ise estetik ve dayanıklılığı bir arada sunan parke döşemeleri uygulandı." ifadesini kullandı.

Üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini anlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrimizin tüm mahallelerinde altyapısı tamamlanmış, güvenli ve estetik yollar hedefliyoruz. Yaz ayları boyunca çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Tokat Belediyesi olarak şehrimizin dört bir yanında başlattığımız altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla hem mahallelerimizin yaşam kalitesini artırıyor hem de şehir estetiğine değer katıyoruz. Üretken belediyecilik vizyonu doğrultusunda yaptığımız her çalışma, Tokat'ımızın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Vatandaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim."