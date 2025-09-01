Tokat Belediyesi Ali Mezarlığı'nda Ulaşım Kolaylığı Sağladı

Tokat Belediyesi Ali Mezarlığı'nda düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mezarlığa ulaşımda yaşanan zorlukların çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Yazıcıoğlu, "Ali Mezarlığı'nın güney sağ üst kısmında, vatandaşlarımız mezarlarına ulaşmakta güçlük çekiyordu. Buraya yeni bir yol açtık ve üst kısma otopark inşa ettik. Böylece vatandaşlarımız rampayı araçlarıyla kullanarak mezarlarına kolaylıkla ulaşabilecek. Artık mezarlığın her noktasına erişim mümkün hale geldi. Bu düzenleme, olası ot yangının Gıj Gıj Dağı'ndaki ormanlık alana sıçramasını önleyecek bir ayraç görevi görüyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın da bu çalışmanın ne kadar hayati olduğunu bize bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Tokat merkezinde bulunan 25 adet mezarlığın neredeyse tamamının yamaçlarda yer aldığını hatırlatan Yazıcıoğlu, "Yıllar içinde kontrolsüz ve dağınık definler nedeniyle düzenli yol ağı oluşturmak zorlaştı. Zamanla ulaşımı zor olan diğer mezarlıklarımıza da yeni yollar ve ulaşım imkanları kazandıracağız." dedi.