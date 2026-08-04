Haberler

Tokat Belediyesi 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri 15 bin çocuğa ulaştı

Tokat Belediyesi 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri 15 bin çocuğa ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediyesi 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri 15 bin çocuğa ulaştı.

Tokat Belediyesi 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri 15 bin çocuğa ulaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Mahalle Şenlikleri, 42 mahalleyi kapsayan program kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından tamamlandı. Yaz tatili boyunca 13 farklı lokasyonda düzenlenen şenliklerde yaklaşık 15 bin çocuk birbirinden renkli etkinliklerle buluşurken aileler de mahallelerinde sosyal ve kültürel etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında bubble show, çocuk tiyatrosu, okçuluk turnuvaları, Nasrettin Hoca gösterisi, illüzyon gösterileri, akıl ve zeka oyunları, yüz boyama, palyaço gösterileri, balon katlama etkinlikleri, masal anlatımları, çocuk şarkıları konseri, ödüllü yarışmalar ve çeşitli ikramlar çocuklarla buluştu.

Etkinlikler boyunca okul bahçeleri çocukların neşeli sesleriyle şenlenirken, aileler de etkinliklere yoğun katılım sağladı. Organizasyon, Tokat'ta yaz mevsimine renk katan en kapsamlı sosyal etkinliklerden biri oldu.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri'nin başarıyla tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük kazancımızdır. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Mahalle Şenliklerimizde yaklaşık 15 bin evladımıza ulaştık. Mahallelerimizde birlik, beraberlik ve komşuluk kültürünü güçlendiren organizasyonlarımızla çocuklarımız hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi. Üretken belediyecilik anlayışımız doğrultusunda sadece fiziki yatırımlarla değil, sosyal ve kültürel projelerimizle de şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Şenliklerimize ilgi gösteren geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımıza, kıymetli hemşehrilerime, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve çocuklarımızın mutluluğuna ortak olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

Teklifin adı belli oldu, İlk imza Bahçeli'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Bennu Gerede'yle ilgili karar verildi

Gözaltına alınan Bennu Gerede'yle ilgili karar verildi
Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu

Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu
LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber

LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Süper Lig'de yılın takası