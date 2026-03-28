Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, akşam saatlerinde mahalle ziyaretleri yapıyor

Güncelleme:
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleriyle vatandaşlarla buluşuyor. Sorunları yerinde tespit ederek kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen Yazıcıoğlu, belediye ekipleriyle birlikte çalışmaları yerinde denetliyor.

Belediyeden yazılı açıklamaya göre, gündüz programlarının ardından mesaisine devam eden Yazıcıoğlu, mahalle ziyaretlerini akşamdan sonraya taşıyarak vatandaşlarla temas kuruyor.

Ziyaretlerde muhtarlar, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekiplerle yapılan çalışmaları inceleyen Yazıcıoğlu, sorunları yerinde tespit ederek hızlı ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda son gece mesaisini Devegörmez Mahallesi'nde gerçekleştiren Yazıcıoğlu, mahalle muhtarı Osman Saldırıcıer, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle sokaklarda yürütülen çalışmaları inceledi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren Tokat'ın her köşesine aynı hassasiyetle yaklaşmayı, her mahallenin kendi mahallesi gibi görmeyi ilke edindiklerini belirten Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sokak sokak gezerek hemşehrilerimizin taleplerini dinledik, yapılması gereken tüm çalışmaları planlamamıza dahil ettik. Masa başında değil, sahada yönetimi esas alan bir anlayışın temsilcileriyiz. Çünkü gerçek ihtiyaçlar sahada görülür, çözüm de yerinde üretilir. Mahalle sakinlerimizin samimi karşılamaları, bizlere duydukları güven ve ilettikleri talepler bizim için son derece kıymetlidir. Üretken belediyecilik vizyonumuz doğrultusunda herkesin belediyesi olma hedefiyle, gece gündüz, yaz kış demeden çalışmaya devam edeceğiz. Tokat'ımızın tüm mahallelerinde hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmetlerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA / Busenur Özdemir
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza belli oldu

İşte polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız

İran'dan savaş tarihinde görülmemiş hamle! ABD'yi resmen davet ettiler
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü

Beklenen oldu!

Polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza belli oldu

İşte polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu

NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu