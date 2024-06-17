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Tokat Başçiftlik'te Modern Mezbahane Hizmeti

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Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde 2021 yılında yapılan ve modern sistemlerle donatılan mezbahanede vatandaşlara kurban kesim hizmeti veriliyor. Kesim, Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan listeye göre gerçekleştiriliyor. Mezbahanede kurbanlık kesildikten sonra hisse sahiplerinin evlerine de bırakılabliyor. Belediye Başkanı Şaban Bolat, mezbahanenin bölgeye hizmet verdiğini ve vatandaşların bu hizmetten memnun olduğunu belirtti.

Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde 2021 yılında yapılan ve modern sistemlerle donatılan mezbahanede vatandaşlara kurban kesim hizmeti veriliyor.

Kesim, Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan listeye göre gerçekleştiriliyor. Kurban sahipleri mezbahane yanında kurulan bekleme alanında sırasını bekleyebiliyor.

Mezbahanede kurbanlık kesildikten sonra hisse sahiplerinin evlerine de bırakılabliyor.

Belediye Başkanı Şaban Bolat, 2021 yılında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından yapılan mezbahanenin bölgeye hizmet verdiği belirterek, "Mezbahane öncesinde Kurban Bayramlarında çevre kirliliği ve kötü koku oluşurken, mezbahanenin hizmete açılmasıyla bu sıkıntılardan da kurtulduk. Mezbahanemize canlı getirilen kurbanlıkları veteriner hekim kontrolünde kesim ve paylama işlemi yaparak hisse sahiplerinin evlerine kadar götürüyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetten oldukça memnun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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