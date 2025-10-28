Tokat Başçiftlik Kaymakamı Murat Görmüş Görevine Başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından Kırşehir Çiçekdağı Kaymakamlığından Tokat'ın Başçiftlik Kaymakamlığına atanan Murat Görmüş, görevine başladı.
Görmüş, makamına geçerek çalışmalarına başladı.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel