Tokat Baro Başkanı Stajyer Avukatlara İdari Yargılama Süreci Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt, stajyer avukatlara idari yargılama süreci hakkında bilgilendirme yaptı.

Tokat Barosu toplantı salonunda düzenlenen seminerde, idari yargılama sürecinin detayları ve önemi anlatıldı.

Bozkurt, stajyer avukatların bu alanda karşılaşabilecekleri sorunlara karşı yaşanmış örneklere dair emsaller ve uygulanabilecek pratik çözümler konusunda bilgilendirme yaptıklarını belirterek, "Hukukun farklı alanlarında tecrübe kazanmak son derece önemlidir. Genç meslektaşlarıma adalet ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda kendilerini yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum." dedi.