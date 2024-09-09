Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tokat'ta meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri tarafından hüzünle anılan Kızılateş, askeri onurla defnedildi. Törende yer alan yetkililer, şehidin fedakarlığını ve vatanseverliğini vurgulayarak, ülke savunması için verdiği mücadeleye olan minnetlerini belirttiler.
TOKAT Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel