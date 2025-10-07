Haberler

Tokat Artova'da Asbestli Su Boruları Değiştirildi

Artova Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden asbestli su borularını polietilen borularla değiştirdi. Belediye Başkanı Ali Güner, yapılan çalışmanın ilçenin su kalitesini artıracağını duyurdu.

Tokat'ın Artova ilçesinde eski asbestli su boruları, belediye tarafından değiştirildi.

Artova Belediyesi, Kaçaközü mevkisinden içme suyu depolara su taşıyan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen eski asbestli su borularının polietilen su boruları ile değişim işlemini tamamladı.

Belediye Başkanı Ali Güner, yapılan işlemin hayırlı olmasını dileyerek, "İlçemizin en önemli sorunlarından birisi olan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen eski asbestli su borularını, yeni ve daha sağlıklı polietilen su boruları ile değiştirdik. Böylece ilçemizi daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanabileceği içme suyuna kavuşturduk. 1994 yılında yapılan 3 bin 500 metre uzunluğundaki su borularının değişimini tamamladık." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
