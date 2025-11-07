TOGÜ ve TOBB Arasında Meslek Yüksekokulları İş Birliği Protokolü Toplantısı Gerçekleşti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanarak yürürlüğe giren "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında oluşturulan üniversite protokol yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Talip Keskin, ilgili meslek yüksekokullarının müdürleri, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile ticaret borsalarının temsilcileri katıldı.

Üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen toplantıda, öğrencilerin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü olarak yetiştirilmeleri amacıyla yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

YÖK ile TOBB arasında imzalanan protokol, üniversite-özel sektör iş birliğini güçlendirmeyi, meslek yüksekokullarının program içeriklerini sektörün güncel ihtiyaçlarına göre uyarlamayı ve mezun istihdamını artırmayı hedefliyor.