TOGÜ ve TOBB Arasında Meslek Yüksekokulları İş Birliği Protokolü Toplantısı Gerçekleşti

TOGÜ ve TOBB Arasında Meslek Yüksekokulları İş Birliği Protokolü Toplantısı Gerçekleşti
Tokat Gaziosmanpaşa Universitesi'nde YÖK ve TOBB arasında imzalanan protokol kapsamında üniversite protokol yürütme kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda iş dünyası ile iş birliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin nitelikli iş gücü olarak yetiştirilmesi değerlendirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanarak yürürlüğe giren "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında oluşturulan üniversite protokol yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Talip Keskin, ilgili meslek yüksekokullarının müdürleri, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile ticaret borsalarının temsilcileri katıldı.

Üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen toplantıda, öğrencilerin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü olarak yetiştirilmeleri amacıyla yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

YÖK ile TOBB arasında imzalanan protokol, üniversite-özel sektör iş birliğini güçlendirmeyi, meslek yüksekokullarının program içeriklerini sektörün güncel ihtiyaçlarına göre uyarlamayı ve mezun istihdamını artırmayı hedefliyor.

