Haberler

TOGÜ Erbaa OSB Meslek Yüksekokulu için yer tahsisi yapıldı

TOGÜ Erbaa OSB Meslek Yüksekokulu için yer tahsisi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa OSB'de kurulacak ikinci meslek yüksekokulu için yer tahsisi protokolünü imzaladı. Protokol ile 8 bin 786 metrekarelik alan TOGÜ'ye tahsis edildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Erbaa OSB Meslek Yüksekokulu için yer tahsisi protokolünün imzaları atıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ bünyesinde kurulacak ikinci OSB meslek yüksekokulu için ilk adım atıldı. Üniversite ile Erbaa OSB arasında yer tahsisi protokolü, rektörlük makamında düzenlenen törenle imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile Erbaa Kaymakamı Remzi Demir tarafından imzalanan protokol kapsamında Erbaa OSB sınırlarında yer alan 8 bin 786 metrekarelik yer, TOGÜ'ye tahsis edildi. Tahsis edilen alan, kurulacak meslek yüksekokulunun eğitim, öğretim ve uygulamalı sanayi iş birliği faaliyetleri için kullanılacak.

Protokol töreninde açıklamalarda bulunan Yılmaz, 2 yıl önce Tokat merkezde kurduklarıbir OSB Meslek Yüksekokulu bulunduğunu belirterek, "İkinci OSB meslek yüksekokulumuzu ise Erbaa'da açacağız. Erbaa'nın iş ve üretim potansiyeli oldukça yüksek. Tokat ilçeleri içerisinde organize sanayi bölgesinin en uygunu Erbaa. OSB'deki iş insanları ve işletmelerle yaptığımız görüşmeler sonucunda ihtiyaç duyulan ara elemanları yetiştirmek üzere burada yeni bölümler açacağız. Sektör uygulamalarının da yer alacağı programlarla öğrencilerimiz daha nitelikli eğitim alacak, bölgenin ihtiyaçları karşılanacak. Tahsis sürecindeki destekleri için Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demir ise Erbaa adına önemli bir sürecin başlatılmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "OSB ile üniversitemiz arasında imzalanan bu protokol sadece bir iş birliği değil, ilçemizin eğitim, üretim ve istihdam kapasitesini güçlendirecek stratejik bir adım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title