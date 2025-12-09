TOGÜ Erbaa OSB Meslek Yüksekokulu için yer tahsisi yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Erbaa OSB Meslek Yüksekokulu için yer tahsisi protokolünün imzaları atıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ bünyesinde kurulacak ikinci OSB meslek yüksekokulu için ilk adım atıldı. Üniversite ile Erbaa OSB arasında yer tahsisi protokolü, rektörlük makamında düzenlenen törenle imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile Erbaa Kaymakamı Remzi Demir tarafından imzalanan protokol kapsamında Erbaa OSB sınırlarında yer alan 8 bin 786 metrekarelik yer, TOGÜ'ye tahsis edildi. Tahsis edilen alan, kurulacak meslek yüksekokulunun eğitim, öğretim ve uygulamalı sanayi iş birliği faaliyetleri için kullanılacak.

Protokol töreninde açıklamalarda bulunan Yılmaz, 2 yıl önce Tokat merkezde kurduklarıbir OSB Meslek Yüksekokulu bulunduğunu belirterek, "İkinci OSB meslek yüksekokulumuzu ise Erbaa'da açacağız. Erbaa'nın iş ve üretim potansiyeli oldukça yüksek. Tokat ilçeleri içerisinde organize sanayi bölgesinin en uygunu Erbaa. OSB'deki iş insanları ve işletmelerle yaptığımız görüşmeler sonucunda ihtiyaç duyulan ara elemanları yetiştirmek üzere burada yeni bölümler açacağız. Sektör uygulamalarının da yer alacağı programlarla öğrencilerimiz daha nitelikli eğitim alacak, bölgenin ihtiyaçları karşılanacak. Tahsis sürecindeki destekleri için Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demir ise Erbaa adına önemli bir sürecin başlatılmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "OSB ile üniversitemiz arasında imzalanan bu protokol sadece bir iş birliği değil, ilçemizin eğitim, üretim ve istihdam kapasitesini güçlendirecek stratejik bir adım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.