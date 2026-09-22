Haberler

TOGÜ Rektörü Yılmaz, TÜBİTAK destekli Milli Teknoloji Atölyesi'ni tanıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOGÜ Rektörü Yılmaz, TÜBİTAK destekli Milli Teknoloji Atölyesi'ni tanıttı
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, basın gezisinde TÜBİTAK destekli Milli Teknoloji Atölyesi'ni tanıttı. Yılmaz, TEKNOFEST'e yaklaşık 200 üniversite takımının başvurduğunu, dört takımın finale kaldığını ve yaklaşık bin öğrencinin projelerde yer aldığını belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, basın gezisi gerçekleştirdi.

Üniversitenin hizmet verdiği alanları gazetecilere tanıtan Yılmaz, Milli Teknoloji Atölyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, merkezin tamamen TÜBİTAK proje destekleriyle üniversiteye kazandırıldığını söyledi.

Çok kısa sürede faaliyete başlayan atölyede geçen yıl açılan oyun programlama, bilişim güvenliği ve ön yüz yazılım programlarında öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığını anlatan Yılmaz, mühendislik başta olmak üzere tüm fakültelerdeki öğrencilerin de projelerini geliştirebildiğini dile getirdi.

Yılmaz, yaz döneminde bir ay boyunca teknoloji kampı düzenlendiğini, Tokat'ın ilçelerinin yanı sıra farklı şehirlerden ve Galatasaray Lisesinden öğrencilerin eğitimlere katıldığını, merkezin yalnızca eğitim-öğretim döneminde değil, yılın 12 ayı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine açık olduğunu kaydetti.

TEKNOFEST sürecine de değinen Yılmaz, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 200 üniversite takımının başvuru yaptığını, dört takımın finale kalmayı başardığını açıkladı.

Yılmaz, yaklaşık bin öğrencinin proje geliştirme süreçlerinde yer almasının üniversite adına en önemli kazanım olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta

ABD bu görüntüyü konuşuyor! Araçtan inen isim büyük ses getirdi
Devlet hastanesinde skandal! Göçmen kadınları para karşılığı ameliyat etmişler, doktor dahil 3 tutuklama

Devlet hastanesinde skandal iddia! Göçmen kadınlara...
İmamoğlu 100. duruşmaya girdi! Hedefinde tek bir isim vardı

İmamoğlu 100. duruşmaya girdi! Hedefinde tek bir isim vardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

Sevgilisini o halde görünce kahroldu!
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında

Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı sayısı belli oldu
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada

4 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı

İki oğlunun cenaze namazını kıldırıp elleriyle toprağa verdi

İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler

Dev uçak gemisini tek kuruş almadan hediye ettiler
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha

Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
İmamoğlu hakim karşısında: Şu an itibarıyla 100'üncü duruşmaya giriyorum

6 ayda kaç duruşmaya girdiğini bu sözlerle açıkladı