Üye Girişi
Haberler

TOGÜ Rektörü Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni İnceledi

Güncelleme:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Yılmaz, merkezin hizmet vermeye başlamasının hedeflendiğini ve 150 kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yılmaz, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz, 13 bin 860 metrekarelik alanda kurulan merkezin yıl içinde hizmet vermeye başlamasını hedeflediklerini belirterek, "Merkezimiz il, ilçe ve çevre illerden gelecek hastalara ve yakınlarına hizmet verecek. Merkezimizin inşaatı tamamlandı, tefrişat alımı ise devam ediyor. Merkezimiz 150 kişiye de istihdam sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fatih Yılmaz Sulusaray Tokat Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! RİZE İFTAR VAKTİ | Rize'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! OSMANİYE İFTAR VAKTİ | Osmaniye'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NİĞDE İFTAR VAKTİ | Niğde'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANKIRI İFTAR VAKTİ | Çankırı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ | Nevşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ | Çanakkale iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUŞ İFTAR VAKTİ | Muş'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BURDUR İFTAR VAKTİ | Burdur iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title