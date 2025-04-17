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TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz: "Şehit ve Gaziler Birimi vefa borcunun ifadesidir"

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TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz: "Şehit ve Gaziler Birimi vefa borcunun ifadesidir" Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde şehit aileleri ve gaziler için özel destek birimi kuruldu.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz: "Şehit ve Gaziler Birimi vefa borcunun ifadesidir"

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde şehit aileleri ve gaziler için özel destek birimi kuruldu.

TOGÜ'de Şehitler Haftası kapsamında anlamlı bir çalışma başlatıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın öncülüğünde şehitlerin aziz hatırasına ve ailelerine duyulan saygının bir göstergesi olarak, üniversitenin hastane bünyesinde Şehit ve Gaziler Birimi kuruldu. Yeni oluşturulan birimle şehit yakınlarının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak hastane işlemlerinde rehberlik sunarak her aşamada destek sağlamak amacıyla hizmet vermeye başladı.

"Şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmak önemli görevlerimizden biridir"

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Şehitler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Şehitlerin emaneti olan kıymetli ailelere her zaman sahip çıkmak, devlet ve millet olarak en önemli görevlerden biridir. Bu doğrultuda hayata geçirilen Şehit ve Gaziler Birimi hem bir vefa borcunun ifadesi hem de somut bir destek adımıdır" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
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