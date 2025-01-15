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TOGÜ Rektörü İnşaatta İnceleme Yaptı

TOGÜ Rektörü İnşaatta İnceleme Yaptı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tıp Fakültesi'nin yeni binasının inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatın kısa süre içinde tamamlanacağı belirtildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tıp Fakültesi yeni binası inşaatında inceleme gerçekleştirdi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Ali Şevki Erek Yerleşkesi'nde bulunan Tıp Fakültesinin inşaatı devam eden yeni binasında incelemelerde bulundu.

Yılmaz, inşaatın en kısa sürede biteceğini ve faaliyete geçeceği söyledi.

İncelemeye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe de katıldı.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
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