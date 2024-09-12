Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Fatih Yılmaz, güvenlik toplantısına katıldı.

AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın katılımlarıyla 2024-2025 akademik yılı 1. dönem güvenlik tedbirleri toplantısında yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenliği için gerekli olan tedbirler görüşüldü.

Köklü, bütün kurumlar olarak gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.