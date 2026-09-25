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TOGÜ'nün Taşlıçiftlik Kampüsü'nde 6 elektrikli araç şarj istasyonu açıldı

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TOGÜ'nün Taşlıçiftlik Kampüsü'nde 6 elektrikli araç şarj istasyonu açıldı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde elektrikli araç şarj istasyonlarını hizmete açtı. Kampüs içi erişimin en yoğun olduğu 3 noktaya kurulan 6 istasyonla aynı anda 6 elektrikli araç şarj edilebiliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) elektrikli araç şarj istasyonları hizmete açıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, sürdürülebilir yerleşke vizyonu ve çevre dostu ulaşım hedefleri doğrultusunda kampüs altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Son yıllarda kullanımı hızla artan elektrikli araçlara yönelik önemli bir adımı hayata geçiren TOGÜ, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde yeni şarj istasyonlarını kullanıcıların hizmetine sundu.

Doğaya saygılı teknolojik altyapı yatırımlarına bir yenisini ekleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, elektrikli araç sahiplerine kampüs genelinde erişilebilir ve güvenli şarj olanağı sağlıyor.

Şarj üniteleri kampüs içi erişimin en yoğun olduğu 3 farklı noktada faaliyete geçti. Kurulan 6 istasyon sayesinde aynı anda 6 elektrikli araç şarj edilebiliyor.

Kaynak: AA
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