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TOGÜ HİJYENLAB sıvı sabunları bölgedeki camilere ulaştırıldı

TOGÜ HİJYENLAB sıvı sabunları bölgedeki camilere ulaştırıldı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından üretilen HİJYENLAB sıvı sabunları bölgedeki camilere ulaştırıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından üretilen HİJYENLAB sıvı sabunları bölgedeki camilere ulaştırıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Karşıyaka Gaziosmanpaşa Merkez, Sanayi, Delikkapı, Takyeciler ve Şehitler camilerine HİJYENLAB sıvı sabunları dağıtıldı.

Üretimden montaja kadar her aşaması özenle planlanan bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında, üniversite personeli camilere giderek sıvı sabunlukların montajını gerçekleştirdi ve sıvı sabun dolumunu yaptı.

Cemaatin hijyen standartlarını yüksek tutmak adına büyük önem taşıyan bu katkı, cami görevlileri ve cemaat tarafından memnuniyetle karşılandı.

TOGÜ, bilimsel bilgi ve toplumsal faydayı birleştirerek topluma katma değer sağlayan projeler geliştirmeye devam ediyor.

HİJYENLAB markası altında gerçekleştirilen bu proje ile ilerleyen dönemlerde daha fazla cami ve kamu alanına ulaşılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
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