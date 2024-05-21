TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Vatandaşları Bilgilendiriyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenleri, vatandaşlara ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirmede bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan standı ziyaret eden vatandaşlara ağız ve diş sağlığına dair şikayetleri olup olmadığı soruldu.

Sağlık problemi olanlara tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılan stantta, doğru diş fırçalama teknikleri de uygulamalı olarak anlatıldı.

TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Balcı Yüce, çalışmanın aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

Stajyer diş hekimleri ve asistan arkadaşlarıyla bilgilendirmede bulunduklarını anlatan Yüce, "Herkesin aklında daha önce sormadıkları, merak ettikleri sorular var. Diş tedavileri nedir, nasıl yapılır, ağrı olduğu zaman ne yapmak lazım, hangi gıdalar ağız ve diş sağlığı için iyi gelir, hangileri çürük, diş eti hastalığı riskini arttırır. Bu tarz soruları cevaplamak için buradayız. Vatandaşları kullanacakları ilaçlar konusunda da bilgilendiriyoruz." dedi. ???????