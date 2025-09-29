TOGÜ'de Unutkanlık Konferansı Gerçekleşti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Unutkanlık! Yaşlılık mı, Hastalık mı?" konulu konferans yapıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi ile Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen konferans 15 Temmuz Kongre Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansta, TOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Yusuf Koçak konuşmacı olarak yer aldı.

Koçak, unutkanlığın her zaman yaşlanmanın doğal bir sonucu olmadığını belirterek Alzheimer hastalığı ile yaşlılığa bağlı unutkanlık arasındaki farkları anlattı. Doğru bilinen yanlışlara değinen Koçak, erken tanının önemine dikkat çekti.