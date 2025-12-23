Haberler

TOGÜ'de Tarımsal Araştırma Danışma ve Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Tarımsal Araştırma Danışma ve Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, tarımsal araştırma faaliyetleri ve sürdürülebilir tarım politikalarına katkı sunacak projeler ele alındı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, senato odasında gerçekleştirilen toplantıya TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İrfan Oğuz ile akademisyenler katıldı.

Toplantıda üniversitede tarımsal araştırma faaliyetleri, devam eden projeler ve gelecek dönem hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Bölgesel tarımın ihtiyaçları doğrultusunda üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi, araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması ve sürdürülebilir tarım politikalarına katkı sağlayacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Yılmaz, üniversitenin tarım alanındaki bilimsel birikiminin bölge ve ülke tarımına önemli katkı sunduğunu belirterek, "Üniversite, sahip olduğu akademik birikim, araştırma altyapısı ve uygulama alanlarıyla bölge tarımına katkı sunmaya devam edecektir. Özellikle sürdürülebilir tarım, verimlilik, çevreye duyarlı üretim ve yerel üreticilerin desteklenmesi konularında yürütülen çalışmalar artırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel
500

