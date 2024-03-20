TOGÜ'de 'Ramazan iklimi ve iman bilinci' paneli düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Ramazan iklimi ve iman bilinci" konulu panel gerçekleştirildi.

TOGÜ İslami İlimler Fakültesi tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet İnanır yaptı.

Panelde Prof. Dr. Emine Öğük ve Prof. Dr. Mehmet Demirtaş panelist olarak yer aldı. Panelistler imanın mahiyeti ve önemi ile inançla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri konularında ayrıntılı bilgileri dinleyicilere aktardı.

Panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temür, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.