TOGÜ'de uluslararası davetli fotoğraf sergisi açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde bu yıl 'Kültürel Miras' temasıyla düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi. 208 eserin sergilendiği etkinliğe çok sayıda akademisyen, sanatçı ve öğrenci katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "IX. Aralıksız Uluslararası Davetli Fotoğraf Sergisi" açıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl "Kültürel Miras" temasıyla Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışına, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Türkmen, Tokat Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, akademisyenler, sanatçılar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Adem Yücel'in üstlendiği sergide, jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 208 eser, toplam 136 katılımcı tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye'nin birçok üniversitesinden akademisyen fotoğraf sanatçılarının yanı sıra farklı ülkelerden katılımcıların eserlerine yer verilen sergi, kültürel mirasın evrensel boyutuna dikkat çekiyor.

Rektör Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Kültürel Miras temalı sergi son derece anlamlı. Tokat çok sayıda kültürel değeri bünyesinde barındıran zengin bir coğrafya. Serginin Tokat'ta ve üniversite bünyesinde düzenlenmesi ayrı bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
