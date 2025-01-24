TOGÜ'de çocuklar için kış kampı sona erdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) çocuklar için düzenlenen kış kampı sona erdi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim Fakültesi ile Sürekli Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi iş birliği ile kış kampı düzenlendi.

Şehit Hüseyin Kısa Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış törenine Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Oğuzcan Çığ, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Betül Çam, veliler ve öğrenciler katıldı.

8-12 yaş arası çocuklar için düzenlenen etkinlikler kapsamında "karlar düşer çocuklar boyar", "minik şefler", "körling", "minecraft", "matematik dedektifleri", "minik kaşifler", "hayal et oyna, yaşa", "film zamanı", "zumba ve hareketli oyunlar" ve "masal diyarında meraklı bir macera" etkinlikleri gerçekleştirildi.