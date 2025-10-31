Haberler

TOGÜ'de "Arşivlerin Tanıtımı ve Kullanımı Eğitimi Projesi"

TOGÜ'de 'Arşivlerin Tanıtımı ve Kullanımı Eğitimi Projesi'
Güncelleme:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) kentteki edebiyat, sosyal bilgiler, tarih ve din kültürü öğretmenlerine yönelik, "Arşivlerin Tanıtımı ve Kullanımı Eğitimi Projesi" düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kentteki edebiyat, sosyal bilgiler, tarih ve din kültürü öğretmenlerine yönelik "Arşivlerin Tanıtımı ve Kullanımı Eğitimi Projesi", Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda Doç. Dr. Resul Köse ve Dr. Mesut Demir'in gerçekleştirdiği "Osmanlı arşiv belgelerinde Tokat" konulu serginin açılışı da yapıldı.

Dr. Mesut Demir'in "Başkanlık Osmanlı Arşivinin Tanıtımı ve Arşiv Belgelerinden Yararlanma Yöntemleri" sunumu yaptığı programda Doç. Dr. Resul Köse de "Devlet Arşivlerinin Bilim Araştırmalarındaki Yeri ve Cumhuriyet Arşivinden Yararlanma Usulleri" konusunda bilgi aktardı.

Proje kapsamında öğretmenlerin tarihsel belgeleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmeleri, dijital arşivleri etkin biçimde kullanabilmeleri ve öğrencilerine tarih bilinci kazandırmada arşiv temelli yöntemleri uygulayabilmeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel
