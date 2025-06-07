Togo'da Hükümet Karşıtı Protestolar: Rapçi Aamron'un Gözaltına Alınması Tepkilere Yol Açtı

Togo'da Hükümet Karşıtı Protestolar: Rapçi Aamron'un Gözaltına Alınması Tepkilere Yol Açtı
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Togo'da ünlü rapçi Aamron'un gözaltına alınmasının ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar, başkent Lome'den tüm ülkeye yayıldı. Gözaltına alınanlar arasında Togo Öğrenci Sendikası Başkanı da bulunuyor. İnsan hakları ihlalleri iddia ediliyor.

Togo'da hükümet karşıtlığıyla tanınan ünlü rapçi Aamron'un gözaltına alınmasının ardından ülkede iktidar protesto ediliyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Lome'de gençlerin öncülüğünde başlayan protestolar Togo geneline yayıldı.

Başkentteki gösterilerde aralarında Togo Öğrenci ve Öğrenciler Sendikası Başkanı Bertin Bandiegou'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Togo İşkence Mağdurları Derneği (ASVITTO) yaptığı açıklamada Bandiegou'nun darp edildiğini ve bazı tutuklulara işkence uygulandığını belirterek, başta Togo Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (CNDH) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) olmak üzere ulusal ve uluslararası kurumları göreve çağırdı.

Gerçek adı Essowe Tchalla olan Aamron, 26 Mayıs'ta evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Sanatçının bir hafta boyunca nerede tutulduğu bilinmezken, geçtiğimiz perşembe günü devlet medyasında yayımlanan bir videoda Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'den özür dilemesi dikkati çekti.

Rapçi, videoda "ağır depresyon" gerekçesiyle Zebe Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi.

Aamron'un yakın çevresi ve sivil toplum kuruluşları, söz konusu özür videosunun baskı altında çekildiğini ve sanatçının özgür iradesini yansıtmadığını savunuyor.

İktidarın güç konsolidasyonu endişe yaratıyor

Batı Afrika'da küçük bir ülke olan Togo, 1967'den bu yana Gnassingbe ailesi tarafından yönetiliyor.

Darbeyle iktidara gelen baba Gnassingbe Eyadema'nın ölümünden sonra 2005'te yerine oğlu Faure Gnassingbe geçmişti.

Faure Gnassingbe, geçen yıl 23 Mart'ta ülkeyi başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiren bir anayasa değişikliğiyle iktidarını pekiştirmişti.

Yeni sistem, Gnassingbe'nin başbakan sıfatıyla ülkenin fiili liderliğini sürdürmesine olanak tanıyor.

Gnassingbe, başbakanlık görevini 3 Mayıs'ta üstlendi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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