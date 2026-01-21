Haberler

Togo, Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunan Damiba'yı ülkesine iade etti

Togo, eski Burkina Faso geçiş lideri Paul-Henri Damiba'yı zimmete para geçirme, yolsuzluk ve darbe girişimi suçlamalarıyla yargılanmak üzere Burkina Faso'ya iade etti. Damiba, 16 Ocak'ta Togo'da yakalanmıştı.

Togo, Burkina Faso'nun eski geçiş dönemi lideri Paul-Henri Damiba'yı zimmete para geçirme, yolsuzluk ve darbe girişimi dahil birçok suçlamayla yargılanmak üzere ülkesine iade etti.

Togo hükümetinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Burkina Faso'nun resmi iade talebinin ardından Damiba'nın 16 Ocak'ta başkent Lome'de yakalandığı ve bir süre gözaltında tutulduğu belirtildi.

Damiba'ya, zimmete para geçirmek, darbe girişimi, yolsuzluk gibi bir dizi suçlama isnat ediliyor.

İade kararı, Burkina Faso hükümetinin 6 Ocak'ta mevcut geçiş dönemi cumhurbaşkanı İbrahim Traore'yi hedef alan bir darbe girişiminin engellendiğini açıklamasının ardından geldi.

Yetkililer, söz konusu girişimin eski geçiş dönemi cumhurbaşkanı Damiba tarafından organize edildiğini duyurmuştu.

Mevcut askeri yönetimin lideri İbrahim Traore, 30 Eylül 2022'de, darbeyle başa gelen Albay Paul-Henri Damiba'yı devirmişti.

Damiba da dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi devirerek Ocak 2022'de yönetime el koymuştu.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
