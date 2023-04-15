Togg gören muhabir yayında kendinden geçti! Önce kaputu sonra tekerleği öptü

Yerli otomobil Togg'u artık ülkenin dört bir yanında trafikte görmek mümkün. Şanlıurfa'da park halinde bulunan bir Togg ise o noktadan yayın yapan bir muhabirin dikkatini çekti. Aracın önce kaputunu, sonra tekerini öpen muhabir "Togg, Şanlıurfa'ya geldi. Hoş geldiniz sayın Togg, tekerini de öpelim arkadaşlar. Milli gururumuz" dedi.

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili Togg, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bakanlıklara verilen ve satışına başlanan Togg artık Türkiye'nin birçok yerinde de artık görülebiliyor.

TEKERLEĞİNİ BİLE ÖPTÜ

Şanlıurfa'da sergilenen Togg ise bölgede yayın yapan yerel bir muhabirin oldukça fazla ilgisini çekti. Muhabir önce aracın kaputunu daha sonra da tekerleğini öptü.

"HOŞ GELDİNİZ SAYIN TOGG"

Aracı öven muhabir o anlarda, "Cumhurbaşkanımızın ürettiği Togg, Şanlıurfa'ya geldi. Hoş geldiniz sayın Togg, tekerini de öpelim arkadaşlar. Milli gururumuz bu araba." ifadelerini kullandı.