TOGEMDER'in 20. yılındaki yeni logosu toplantıyla tanıtıldı

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER), yeni logosu ve gelecek vizyonu kamuoyuna duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 2005 yılında kurulan derneğin kuruluşunun 20. yılına özel tasarlanan "hayat ağacı" logosu, düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, burada yaptığı konuşmada, bugün herkesin aklının, gönlünün ve kulağının Gazze'de olduğunu belirtti.

Küresel Sumud Filosu'ndaki yerli ve yabancı aktivistlerin deniz yoluyla Gazze'ye ulaşmaya çalıştığını dile getiren Sekmen, "İnsani yardımları, orada katliama uğrayan bebeklere mamaları, bezleri, bir çorba yapılacak ürünleri yetiştirmek için yoldalar. Buradan bu vesileyle Gazze'de, yolda bulunan bütün aktivist kardeşlerimize dualarımızı ve selamlarımızı gönderiyoruz." dedi.

TOGEMDER'in kuruluşunda atılan adımların bir iyilik yolculuğunun adımları olduğunu aktaran Sekmen, şöyle devam etti:

"O gün, bir çift el umutla yola çıktı. Biliyoruz ki dünyanın her köşesinde yardıma muhtaç insanlar vardır ve ne yazık ki hep de olacaktır. Onların yardımına koşacak bir çift el, bir yürek, bir nefes de her zaman olacaktır. İşte bizim yolculuğumuz böyle bir inançla başladı. Eski logomuzdaki iki el, her ne pahasına olursa olsun yardıma koşan insanı temsil ediyordu. 20 yıl boyunca elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Zamanla gördük ki o bir çift el, yüzlerce, binlerce ele dönüştü. Bugün TOGEMDER, binlerce gönüllüsüyle kocaman bir iyilik ailesi oldu."

Sekmen, derneğin yalnızca gıda, eğitim ve sağlık desteği vermediğini, "hayat kutsaldır" dediğini kaydetti.

"Biz çaresiz bir annenin duasında, bir çocuğun gülümsemesinde, bir yaşlının minnet dolu bakışında büyüdük." diyen Sekmen, her projede doğadan ve hayattan ilham aldıklarına dikkati çekti.

Sekmen, geleceğin simgelerinden biri olan hayat ağacına yaslandıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kurucumuz Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlayan 'Sıfır Atık' hareketini ilke edinerek doğaya ve insana birlikte sahip çıkıyoruz. Hayata geçirdiğimiz her projede ihtiyaç sahiplerinin kişiliğine, gururuna ve mahremiyetlerine büyük saygı duyuyoruz. Çünkü hükümde 'Bu sizin için daha hayırlıdır.' buyuruluyor. Yeni gönüllülerimizle, yeni umutlarımızla büyüyen derneğimiz için yeni bir logo hazırladık. Bu logoda iyilik için bir araya gelen yüzlerce eli ve mücadelemizin kalbinde yer alan hayat ağacını birleştirdik. Artık logomuz iyiliğin görsel bir ifadesi olacak."

Yeni logo, derneğin vizyonunu yansıtıyor

İyilik için birleşen yüzlerce eli, kökleriyle geçmişi, dallarıyla geleceği simgeleyen yeni logonun derneğin köklü geçmişini ve geleceğe uzanan vizyonunu yansıtırken derneğin yeni dönem yolculuğunu da temsil ediyor.

Toplantıda ayrıca, dernek tarafından hayata geçirilen eğitim bursları, sağlık ve gıda yardımları, afet destekleri, kadın ve çocuklara yönelik sosyal projeler gibi çalışmalar paylaşıldı.

Bugüne kadar hayata geçirilen projelerin on binlerce kişiye ulaştığı da ifade edildi.