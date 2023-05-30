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TOBB'un önündeki platform şiddetli yağış nedeniyle çöktü: 4 yaralı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün konuşma yaptığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu'nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağışlara dayanamayarak çöktü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurulda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşma gerçekleştirdi.

TOBB'un önündeki platform şiddetli yağış nedeniyle çöktü: 4 yaralı

4 YARALI VAR

Etkinlikte genel kurulun yapıldığı alanın dışına platform kuruldu. Platform, şiddetli yağışlara dayanamayarak çöktü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

TOBB'un önündeki platform şiddetli yağış nedeniyle çöktü: 4 yaralı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

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