TOBB'un önündeki platform şiddetli yağış nedeniyle çöktü: 4 yaralı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün konuşma yaptığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu'nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağışlara dayanamayarak çöktü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurulda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşma gerçekleştirdi.
4 YARALI VAR
Etkinlikte genel kurulun yapıldığı alanın dışına platform kuruldu. Platform, şiddetli yağışlara dayanamayarak çöktü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023