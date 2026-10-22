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TOBB, Kumluca'da ilkokul ve ortaokulda 525 öğrenciye ayakkabı yardımı dağıttı

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TOBB, Kumluca'da ilkokul ve ortaokulda 525 öğrenciye ayakkabı yardımı dağıttı
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TOBB, Kumluca'da 525 öğrenciye ayakkabı yardımı dağıttı. Hacıveliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende Kaymakam Bahadır Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve KUTBO Başkanı Fatih Durdaş da yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kumluca'daki 525 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı.

Kumluca Hacıveliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen dağıtım törenine Kaymakam Bahadır Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Güneş, törende yaptığı konuşmada, desteğin öğrencilerin mutluluğuna ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Durdaş da her yıl olduğu gibi bu yıl da TOBB tarafından finanse edilen eğitim yardımlarını ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların daha iyi bir eğitim almalarını istediklerini ifade eden Durdaş, "Bu konuda bizlere her zaman destek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Eğitime olan desteklerimiz bundan sonra da sürecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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