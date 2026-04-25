TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Iğdır'da okul ve konferans salonu açtı

Güncelleme:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Iğdır'da okul ve konferans salonu açılışı yaptı.

Birtakım temaslarda bulunmak üzere kente gelen Hisarcıklıoğlu, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan ile TOBB tarafından Melekli beldesinde yapılan Iğdır TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışını gerçekleştirdi.

Buradaki öğrencilerle görüşen Hisarcıklıoğlu, kitap dağıtıp öğretmenlerle sohbet etti.

Daha sonra Iğdır Ticaret ve Sanayi Odasına geçen Hisarcıklıoğlu, burada yapımı tamamlanan konferans salonunu da açarak hizmete sundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
