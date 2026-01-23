Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam görevine tekrar seçildi

Vietnam Komünist Partisinin, To Lam'ı yeniden genel sekreter seçtiği belirtildi.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi çeşitli konuların görüşülmesi için toplandı.

Komite toplantısında oy birliğiyle alınan kararda, To Lam'ın yeni dönemde de genel sekreter olarak görevini sürdürmesinde mutabık kalındığı belirtildi.

Vietnam'da iktidardaki Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreterliği ülkede en yüksek mevki iken, devlet başkanlığı ise ikinci en yüksek mevki olarak biliniyor.