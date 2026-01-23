Haberler

Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam görevine tekrar seçildi

Güncelleme:
Vietnam Komünist Partisinin Merkez Komitesi, To Lam'ın yeni dönemde de genel sekreter olarak görevine devam etmesine oy birliğiyle karar verdi.

Vietnam Komünist Partisinin, To Lam'ı yeniden genel sekreter seçtiği belirtildi.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi çeşitli konuların görüşülmesi için toplandı.

Komite toplantısında oy birliğiyle alınan kararda, To Lam'ın yeni dönemde de genel sekreter olarak görevini sürdürmesinde mutabık kalındığı belirtildi.

Vietnam'da iktidardaki Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreterliği ülkede en yüksek mevki iken, devlet başkanlığı ise ikinci en yüksek mevki olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
