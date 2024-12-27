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TMV Senegal Okulları'ndan Cuma Selamlığı Projesi ile Kültürel Bağ Güçlendiriliyor

TMV Senegal Okulları'ndan Cuma Selamlığı Projesi ile Kültürel Bağ Güçlendiriliyor
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Türkiye Maarif Vakfı, Senegal'deki okullarında 'Cuma Selamlığı' projesiyle öğrencilerin geleneksel kıyafetler giymelerini teşvik ederek kültürel değerleri yaşatmayı hedefliyor. Proje, öğrencilerin kendi kültürleriyle bağlarını güçlendirmelerine yardımcı oluyor.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Senegal Okulları, öğrencilerin cuma günleri geleneksel kıyafetleriyle okula gittiği "Cuma Selamlığı" projesiyle hem ülke geleneklerini yaşatmaya çalışıyor hem de öğrencilerin kendi kültürleriyle bağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 95'inin Müslüman olduğu Senegal'de, cuma günü halk geleneksel kıyafetler tercih ederek daha özenli giyinmeye dikkat ediyor.

Yediden yetmişe Senegalliler, kadın erkek fark etmeksizin cuma günleri, parlak kumaşlarla hazırlanan "boubou" ismi verilen rengarenk geleneksel kaftan ve elbiseler giyiyor.

TMV Senegal Okulları da normalde forma giyen öğrencilerinden cuma günleri okula geleneksel kıyafetlerle gelmelerini istiyor.

Dakar Sacre Coeur Kolejinde Türkçe öğretmeni Furkan Şişman tarafından hazırlanan "Cuma Selamlığı" isimli projeyle öğrencilerin kendi kültürleriyle bağının güçlenmesi hedefleniyor.

Afrika Evi'nin davetlilerinden ilham aldı

AA muhabirine projenin detaylarını anlatan Şişman, ilhamını 2022'de Dünya Gönüllülük Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Afrika Evi programında geleneksel kıyafetler giyen Afrikalı davetlilerden aldığını söyledi.

Birbirinden renkli ve farklı kıyafetler tercih eden Afrikalı konukların, kültürlerinden bir parçayı üzerlerinde taşımaktan gurur duyduğunu gözlemlediğini vurgulayan Şişman, projeye de bu gözlemi sonrası karar verdiğini kaydetti.

Şişman, "Senegal'de insanlar genelde cuma günleri yerel kıyafetlerle dışarı çıkarıyorlar. Biz de bu geleneği okulumuza nasıl uyarlayabiliriz diye düşündük ve böyle bir proje yapmaya karar verdik. Cuma günleri öğrencilerimizi okula yerel kıyafetleriyle davet ediyoruz ve böylece kendi kimlik ve değerlerini korumalarının da önünü açıyoruz." dedi.

Velilerin de bu uygulamadan çok memnun olduğunu belirten Şişman, "Hızla küreselleşen dünyada toplumlar kendi kimliklerini kaybederken biz elimizden geldiğinde Senegallilerin bu gelenekleri yaşatmalarına destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

"Geleneksel kıyafetlerle okula gittiğimde kendimle gurur duyuyorum"

Dakar Sacre Coeur Koleji öğretmenlerinden Mamadou Diop da projenin hem öğrenciler hem de öğretmenlere köklerine dönme fırsatı verdiğini dile getirdi.

Diop, "İlk Cumhurbaşkanımız Leopold Sedar Senghor'un da dediği gibi dünyaya açılmak için önce köklerinize sahip çıkmanız lazım. Öğrenciler evvela sahip oldukları değerleri, kimliği ve gelenekleri öğrenecek ki akabinde dünyayı keşfedecek. Bu açıdan projeyi çok yararlı buluyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Maimouna Lakh da "Geleneksel elbiselerimi giyerek okula geldiğimde kendimi çok daha iyi hissediyorum ve kendime güvenim artıyor." dedi.

Bir diğer öğrenci Vassor Seck de "Geleneksel kıyafetlerle okula gittiğimde, kendi kültürümden bir parçayı üzerimde taşıyabildiğim için kendimle gurur duyuyorum ve bu, beni çok motive ediyor." diye konuştu.

Cuma Selamlığı projesi, TMV'nin "Eşit ve daha adil bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek için eğitim" temasıyla 6-7 Aralık'ta çevrim içi düzenlediği 4. İstanbul Eğitim Zirvesinde de "eğitimde iyi örnekler" ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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