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TMV Arnavutluk'taki Okullarında 23 Nisan Etkinliği Düzenlendi

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Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Arnavutluk'taki okullarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi, TMV Arnavutluk temsilcisi ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Arnavutluk'taki okullarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

TMV'nin Arnavutluk Temsilciğince yapılan açıklamada, başkent Tiran'daki Olimpik Park'ta düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TMV Arnavutluk temsilcisi Mesut Özbaysar, Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Keti Luarasi ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Atay, konuşmasında Luarasi'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değindi.

Özbaysar da 23 Nisan nedeniyle çocukları tebrik etti.

Luarasi ise Arnavutluk'ta eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik Maarif Okulları ile Türk Büyükelçiliğinin çalışmalarına dikkati çekti.

TMV'nin Arnavutluk'taki okullarda eğitim gören öğrencilerinin icra ettiği programda, Gazze'de ve dünyadaki tüm çocukların barış, huzur ve mutlu yarınlara kavuşmaları temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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