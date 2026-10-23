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TMMOB, Zonguldak Kilimli'deki grizu patlamasına 'iş cinayetleri kader değildir' dedi

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TMMOB, Zonguldak Kilimli'deki grizu patlamasına 'iş cinayetleri kader değildir' dedi
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TMMOB, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında yaşanan grizu patlamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada iş cinayetlerinin kader olmadığı belirtilerek bilimsel ve teknik önlemler, etkin kamusal denetim ve sorumluların hesap vermesi istendi.

(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),"İş cinayetleri kader değildir! Bilimsel ve teknik önlemler eksiksiz uygulanmalı, etkin kamusal denetim sağlanmalı, yaşanan facianın tüm nedenleri ortaya çıkarılarak sorumlular hesap vermelidir" açıklamasını yaptı.

TMMOB'un sosyal medya hesabından Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Yaşamını yitiren madencilerimizin ailelerine başsağlığı, yaralı emekçilerimize acil şifalar diliyoruz. Soma'da, Ermenek'te, Amasra'da yaşanan onca acıya ve yapılan tüm uyarılara rağmen madenlerde iş cinayetlerinin devam etmesi kabul edilemez. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini maliyet unsuru olarak gören, madenciliği sermayenin kar hırsına teslim eden politikalar bu tablonun temel nedenidir. İş cinayetleri kader değildir! TMMOB olarak bir kez daha hatırlatıyoruz: Bilimsel ve teknik önlemler eksiksiz uygulanmalı, etkin kamusal denetim sağlanmalı, yaşanan facianın tüm nedenleri ortaya çıkarılarak sorumlular hesap vermelidir."

Kaynak: ANKA
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