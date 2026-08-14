TMMOB'den Maden İşçilerine Destek: Gözaltılar Kabul Edilemez

(ANKARA) - TMMOB, Yıldızlar Holding'e bağlı iş yerlerinde ücret ve alacaklarının verilmesi talebiyle eylem yapan Bağımsız Maden-İş üyesi madencilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "İşçilerin sorunlarına çözüm üretmek yerine polis ablukası, yasaklar ve gözaltılarla karşı karşıya bırakılması; hak arama mücadelesine ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik açık bir saldırıdır" açıklamasını yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullanıldı:

"Alın terlerinin karşılığını, aylardır ödenmeyen ücret ve tazminatlarını isteyen maden işçilerinin dört gün içinde üç kez gözaltına alınması kabul edilemez. En temel haklarını için Ankara'ya gelen işçilerin sorunlarına çözüm üretmek yerine polis ablukası, yasaklar ve gözaltılarla karşı karşıya bırakılması; hak arama mücadelesine ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik açık bir saldırıdır. Gözaltındaki maden işçileri ve sendika yöneticileri derhal serbest bırakılmalı; işçilerin tüm ücret, tazminat ve diğer hak edişleri eksiksiz ve gecikmeksizin ödenmelidir. TMMOB olarak emeğin, örgütlenme özgürlüğünün ve hak arama mücadelesinin yanında olmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz! Madenciler yalnız değildir! Yaşasın örgütlü mücadelemiz!"

Kaynak: ANKA