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ABD'li siyasetçiden "İsrail'e silah ambargosu" çağrısı

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Filistin kökenli ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1000. gününde ABD hükümetine İsrail'e silah ambargosu uygulama çağrısında bulundu.

Filistin kökenli ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1000. gününde ABD hükümetine İsrail'e silah ambargosu uygulama çağrısında bulundu.

Tlaib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın başlamasının 1000. günü." ifadesini kullandı.

Paylaşımında Tlaib, "Bugüne kadar, hükümetimizin tam desteğiyle Filistinliler bu apartheid rejimi tarafından katledilmeyi sürdürdü. Şu an tam bir silah ambargosuna ve failleri adalete teslim etmeye ihtiyacımız var. Özgür Filistin." mesajını verdi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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