TKP, Sözcü TV'ye yönelik operasyonu baskı ve sansür olarak nitelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TKP, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya açıklaması yaptı. Açıklamada, bu sabaha karşı Sözcü TV'ye düzenlenen polis baskını ve kayyum atanması eleştirilerek AKP'nin baskı ve sansürle ayıpları örtemeyeceği, halkın haber alma özgürlüğünün engellenemeyeceği belirtildi.
(ANKARA) - TKP'den yapılan açıklamada, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "AKP, temsil ettiği holding ve tarikat düzeninden ortalığa saçılan ayıpları, yürüttüğü baskı ve sansür uygulamalarıyla örtemez haldedir. Ne gerçeklerin bir bir gün yüzüne çıkmasını ne de halkın haber alma özgürlüğünü engelleyebileceksiniz" denildi.
Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) sosyal medya hesabından Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AKP iktidarı halkın haber alma özgürlüğüne dönük yeni bir müdahalede bulundu. Bu sabaha karşı Sözcü TV'ye gerçekleştirilen polis baskını ve devamında Sözcü TV'ye kayyum atanması AKP'nin hiçbir kural tanımadığının son örneği olmuştur. AKP, temsil ettiği holding ve tarikat düzeninden ortalığa saçılan ayıpları, yürüttüğü baskı ve sansür uygulamalarıyla örtemez haldedir. Ne gerçeklerin bir bir gün yüzüne çıkmasını ne de halkın haber alma özgürlüğünü engelleyebileceksiniz."