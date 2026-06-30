Okuyan: NATO mücadelemiz sürecek, bu kötülüklerden arınacağız

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin öneminin NATO tarafından onaylanmasının toplumun bir kesiminde olumlu karşılanacağını belirterek, "Bu çok kötü. NATO'nun medeniyet, demokrasi ve özgürlük getirdiği inancını bastırsak da üzücü şekilde yeniden ortaya çıkıyor. Bizim NATO mücadelemiz sürüyor, devam edeceğiz. Eninde sonunda bu kötülüklerden arınacağız" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı canlı yayın programında 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun Sovyetler Birliği ve komünizmi tehdit olarak gördüğünü belirten Okuyan, şunları söyledi:

"Tehdit sömürü düzenidir. Sovyet tehdidi ise yoktu. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'deki devrimci harekete etkisi sadece prestijiyle ilgilidir. Sovyet işgali diye bir şey uyduruldu, Fatsa'ya çıkartma yapabilirler' denildi. Sovyetler Birliği'nin herhangi bir askeri hazırlığı yoktu. Yani Sovyet tehdidi yoktu. Komünizm ise bir tehdit değildi. Türkiye'de sol yükseliş vardı. Ama unutulan şu, 1945'ten itibaren Türkiye zaten her şeyiyle işgal altında. Bu ülkede sayısız kez cinayet işleyen bir mekanizma var. Sovyetler Birliği 91'de dağıldı. Peki neden hala NATO deniliyor? Neden yurttaşlarımıza dar ediyorsunuz ülkenin başkentini? Şimdi ne tehdit ediyor? Demek ki sizin tehdide ihtiyacınız var. 'Sovyet tehdidini engellemek için mecburen cinayet işledik' diyen sağcılar var ülkede."

"NATO TÜRKİYE'DE CİNAYET İŞLETTİRDİ"

NATO, Türkiye'de toplumsal muhalefeti, işçi hareketini, gençlik hareketini engellemek için Türkiye'de cinayet işlettirdi. Sonra insanlar kendini savunmayı da öğrendi. Türkiye'de siyasi cinayetler sağ tarafından başlatıldı. Bunlar yalnızca Türkiye'de de olmadı. Ülkelerin en değerli aydınları, sendikacıları katledildi. İtalya'da, Yunanistan'da...

Tarihe dürüst bakacaklar. Bugün NATO'ya karşı çıkıyorsan, geçmişteki bazı şeyleri sorgulamak zorundasın. Türkiye'nin yarattığı tehdit Sovyetler Birliği'nin yarattığı iddia edilen tehdidin yüz katıydı. Almanya da bunu kullanmaya çalıştı. Turancılığın Sovyetler Birliği'nde toplumsal zemini var. Türkçe konuşan Türk diyebileceğimiz ciddi bir nüfus var. Konu yalnızca Kafkasya falan değil. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya, bunlardan Sovyetler Birliği içerisinde birlik oluşturdu. Türkiye'de de bazı kesimler ellerini ovuşturup, göz yumdu.

Bu düzenin dış politikası, bu düzene hizmet eder. Bu gerçeği görmeden ulusal çıkar tanımı yapmak imkansızdır. Bu anlamda da vatana ihanettir. Bu sistem, Türkiye'nin çıkarı halkın çıkarıysa buna zarar veriyor."

"NATO, TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDAK İGERİLİMİN DAİMİ OLMASI İÇİN ZEMİN HAZIRLIYOR"

Okuyan, "Türkiye-Yunanistan savaşı ihtimali var mı, eğer varsa NATO bunun önünde engel, NATO'dan çıkan ülke hedefe oturur mu" sorusuna şı yanıtı verdi:

"İki ülkede de 'NATO'dan çıkmayalım, çıkarsak diğer ülkenin borusu öter' anlayışı var. Türkiye ile Yunanistan'ı birbirine düşüren, gerilimi artıran şey emperyalist sistem. Çok uzun süre birlikte yaşandı. Anadolu işgali düşmanlaştırıcı bir tohumun atılmasıdır. Sonra da hep canlı tutuldu. Aynı ittifakın şemsiyesine girilmesine rağmen sürekli gerilim var. NATO ve ABD bunun sürmesini istiyor. Dolayısıyla NATO, Türkiye ve Yunanistan arasında gerilimin daimi olması için bir zemin hazırlıyor. Arada Yunanistan'daki egemen güçlerle Türkiye'dekiler arasında çatışma ve rekabet de var."

'NATO kötü ama çıkmak yanlış olur' buradan çıktı. Şimdi zamanı değil diyorlar. Ne zaman çıkacağız? Savaşa hazırlanıyoruz bunun farkındalar mı? Ukrayna'daki savaş aslında NATO ile Rusya arasında. Türkiye adım adım NATO üzerinden taraf olmaya gidiyor. Türkiye'nin güvenliğini bahane edenler, bu yalan.

"NATO RUSYA'YI TEHDİT EDİYOR, TÜRKİYE DE BUNUN PARÇASI HALİNE GELİYOR"

Rusya da şu anda Türkiye'yi tehdit etmiyor. Türkiye'ye dönük bugün bir Rus tehdidi yok. Tam tersine Türkiye ile ilişkiler istiyor Rusya. Ama NATO Rusya'yı tehdit ediyor. Türkiye de bunun parçası haline geliyor. Bu nasıl güvenlik anlayışı? Yoksa acaba sıcak çatışmaya gidilmesi silah endüstrisinin mi güvenliğini sağlıyor? Bunun hesabını vermeleri gerekiyor.

Ankara'daki NATO zirvesi büyük ölçüde Rusya'ya karşı bir şey geliştirecek. Çin de var işin içerisinde tabii. Hep bir tehdit arıyorlar ama asıl ülkemizi tehdit eden NATO.

"LİBERALLER AÇIKTAN NATO'CU"

Tek dürüst olan liberaller, onlar açıktan NATO'cu. Diğerleri suskun. Onlara göre NATO doğal ve pozitif bir olgu. Sosyal demokrasi ağzını açmıyor hatta övgüler düzüyorlar. Avrupa'da bile, antikomünizmin bayraktarları arasında bile NATO karşıtlığı yapılıyor.

NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin bazı sorunları çözüp kendi önemini NATO'ya onaylatmasının, saydığım çevreler arasında çok alkışlanacağını ve bunun toplumun belli kesiminde önemseneceğini düşüyorum ve bu çok kötü. Bunu engelleyemediğimiz için de kendimize kızıyorum. Mesele sadece NATO değil. İnsanların bu kadar kolay kabullenmesi üzücü. Bu da bir çürümedir. NATO'nun medeniyet, demokrasi ve özgürlük getirdiği inancını bastırsak da üzücü şekilde yeniden ortaya çıkıyor. Bizim NATO mücadelemiz sürüyor, devam edeceğiz. Her şeye rağmen güzelleştirilebilecek bir dünya, çok güzel olabilecek bir ülkemiz var. Eninde sonunda bu kötülüklerden arınacağız."

Kaynak: ANKA