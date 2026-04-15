Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı... Tkp: "Bakan Yusuf Tekin Bir Dakika Dahi O Koltukta Oturmamalı, Derhal İstifa Etmelidir"

Türkiye Komünist Partisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, AKP hükümetini ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i sorumlu tutarak istifa çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, "Eğitimi tarikat ve cemaatlere terk eden; okulların çetelerin oyun alanı haline dönüşmesine göz yuman AKP iktidarı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaşananların asıl sorumlusudur" denildi.

TKP, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Daha dün Şanlıurfa'da bir lisede düzenlenen ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya karşı öğretmenler bugün sokakta ses yükseltirken, bir saldırı haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. Şu ana kadar bir öğretmen ve üç öğrencinin hayatını kaybettiği, 20 öğrencinin ise yaralandığı duyurulan bu katliamın sorumluları bellidir."

Eğitimi tarikat ve cemaatlere terk eden; okulların çetelerin oyun alanı haline dönüşmesine göz yuman AKP iktidarı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaşananların asıl sorumlusudur. Şanlıurfa'daki saldırı sonrası sessizliğini koruyup, ancak ölümler gerçekleştikten sonra Maraş'a doğru yola çıkma zahmetinde bulunan Bakan Yusuf Tekin bir dakika dahi o koltukta oturmamalı, derhal istifa etmelidir."

Kaynak: ANKA
