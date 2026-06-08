Tkp'den NATO Zirvesi Dolayısıyla Uygulanacak Tedbirlere Tepki

(ANKARA) - TKP'den yapılan açıklamada, Ankara Valiliği'nin 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla uygulanacak tedbirlere tepki gösterilerek, "Partimizin çağrısını yaptığı, 5 Temmuz'da Tandoğan'da gerçekleşecek mitingin yasaklanacağı haberlerini üstü kapalı olarak servis etmeye çalışanları uyarıyoruz: Aklınızdan bile geçirmeyin. Ankara'da NATO'yu hak ettiği gibi karşılamak, bu ülkenin devrimcilerinin boynunun borcudur" denildi.

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin içine bir ur gibi yerleşip yayılan dünyanın en büyük terör örgütü NATO'nun 36. Zirvesi 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da düzenlenecek. Lafa gelince 'vatan, millet, sakarya' diyenlerin ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik en büyük tehditlerin başında gelen emperyalist ABD'nin ve onun liderlik ettiği NATO'nun emir eri gibi davranmaya ne kadar hevesli olduklarını bu vesileyle bir kez daha görüyoruz."

Tam da bu kapsamda Ankara'da NATO karşıtı bir miting düzenlenecek diye kenti açık hava hapishanesine çevirme niyetlerini yakından takip ediyoruz. Partimizin çağrısını yaptığı, 5 Temmuz'da Tandoğan'da gerçekleşecek mitingin yasaklanacağı haberlerini üstü kapalı olarak servis etmeye çalışanları uyarıyoruz: Aklınızdan bile geçirmeyin!

Daha geçtiğimiz aylarda Filistin ve Lübnan halkının üzerine, komşumuz İran halkının üzerine yağdırılan ABD menşeli bombalar tüm dünyanın ve tabii ki halkımızın hafızasında ve vicdanında yakıcılığını koruyor.

"ABD'NİN PLANLARI ÖNÜNDE BOYUN EĞECEĞİ BİR HALK YOK"

Bu düzenin ev sahibi olan patronlar, AKP iktidarı ve buldukları her fırsatta NATO övücülüğü yapan düzen muhalefeti tüm bu katliamların bir numaralı sorumlularından Trump'ın, ülkemize gelecek olmasından mutlu olabilir. Yeni anlaşmalar ve yeni görevlerle kendi servetlerini, koltuklarını sağlama alacaklarını düşünüyor olabilirler. Ancak bu ülke onlardan, işbirlikçilerden ibaret değil. Memleketimizin bağımsızlığını ayaklar altına alacak, halkımızı kendi çıkarları doğrultusunda ölüme gönderecek ABD'nin planları önünde boyun eğecek bir halk yok bu ülkede!

Kalbi İsrail ve ABD caniliğinin karşısında, sonuna kadar Filistin ve İran halkının yanında atan milyonlar var bu ülkede. Memleket toprağındaki ABD ve NATO üslerinden utanç duyan bir halk var bu ülkede. Bunları aklınıza kazıyın ve asla unutmayın.

"BU MİTİNG SADECE TKP'NİN DEĞİL"

Ankara'da NATO'yu hak ettiği gibi karşılamak, on binlerce kişiyle bu emperyalist haydutluğun karşısına dikilmek bu ülkenin yurtseverlerinin, cumhuriyetçilerinin, devrimcilerinin, komünistlerinin boynunun borcudur. Bu miting bu anlamıyla sadece TKP'nin değil, ülkemizin tüm onurlu yurttaşlarının ve emperyalizme karşı samimi olarak mücadele yürütenlerin mitingidir. Çağrımız onlaradır, gelin memleketimizin bağımsızlık bayrağını hep birlikte yükseltelim, gelin işbirlikçilerin ve emperyalist haydutların karşısına hep birlikte dikilelim. Bu memleket bizim!"

Kaynak: ANKA