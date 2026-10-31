TKP, BM oylamasının ardından Küba Komünist Partisi'ne dayanışma mesajı gönderdi

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(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, ABD'nin Küba'ya yönelik ablukasının kaldırılmasına ilişkin tasarının 28 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamasının ardından Küba Komünist Partisi'ne tebrik ve dayanışma mesajı gönderdi.

TKP Merkez Komitesi, Küba'nın sunduğu karar tasarısına verilen destek dolayısıyla Küba Komünist Partisi liderliğini ve Küba halkını kutladı. Mesajda, "Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez başkanlığındaki Küba heyetini, BM Genel Kurulu'nda sergilediği kararlı ve tavizsiz tutum nedeniyle selamlıyoruz" denildi.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı kınayan TKP Merkez Komitesi, önceki yıllara kıyasla tasarıya karşı çıkan veya çekimser kalan ülkelerin sayısındaki artışı, ABD'nin bu ülkelerin iç işlerine müdahalesine ve hükümetlerinin politikaları üzerindeki etkisine bağladı. Mesajda, söz konusu ülkelerde de milyonlarca kişinin Küba'yı desteklediği ve ABD'nin politikalarına karşı çıktığı belirtildi.

TKP Merkez Komitesi, oylama sonucuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öte yandan, son oylamanın sonucu Küba ile dayanışmayı güçlendirme, Küba hakkındaki gerçekleri anlatmanın ve ABD'nin soykırımcı ablukasını teşhir etmenin daha etkili yollarını bulma kararlılığımızı daha da artırmıştır. Türkiye Komünist Partisi'nin Küba'nın mücadelesinde onunla omuz omuza durmaya devam edeceğinden emin olabilirsiniz."

Kaynak: ANKA