Tkp Ankara İl Örgütü'nden, Doruk Madencilik İşçilerine Dayanışma Ziyareti: "Haklarını Alana Kadar Mücadele Etmeye Devam Edecekler"

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü, Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan Doruk Madencilik işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu. İl Başkanı Banu Ünver, "Maden işçileri direnişlerine devam ediyorlar ve haklarını alana kadar mücadele etmeye devam edecekler" dedi.

Tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle eylemlerini sürdüren ve açlık grevinin 8. gününde olan Doruk Maden işçileri, Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istedi. Polis ekiplerinin yürüyüşe izin vermemesi üzerine işçiler, oturma eylemine başladı.

Madencilere destek için alana gelen TKP'lilere polis müdahalede bulundu. Partiden yapılan açıklamada, "Polis saldırısına karşı madencilerin yanındayız. Bu memleket sermayenin bekçilerinin değil emekçilerindir. İşçi düşmanı AKP elini madenciden çek" denildi.

"Öyle 'tek adam rejimi' denerek bu açık gerçek perdelenmemeli"

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partili arkadaşlarımıza ve madencilere desteğe gidenlere dönük saldırılar iktidarın sınıf karakterinin çıplak halidir. Öyle 'tek adam rejimi' denerek bu açık gerçek perdelenmemeli. AKP patron sınıfına ne istediyse vermekte, aşağıdaki görüntüleri yaratmaktan hiç çekinmemektedir" ifadelerini kullandı.

Müdahalenin ardından TKP Ankara İl Başkanı Ünver, şu açıklamayı yaptı:

"Maden işçileri haklarını aramak için, hesap sormak için Enerji Bakanlığına yürümek istedi. Biz tüm Ankaralıları bu yürüyüşe eşlik etmek, birlikte olmak için Kurtuluş Parkı'na çağırdılar. ve Türkiye Komünist Partisi de maden işçilerinin yanında olmak için oradaydı. Ama işçi düşmanı holdinglerin yanında olan, holdinglerin temsilcisi AKP iktidarı, bugün yine işçiye ve maden işçisinin yanında olan devrimcilere müdahale etti, saldırdı."

TKP'nin maden işçilerinin yanında olduğunu, direnişin kararlılıkla süreceğini belirten Ünver, "Maden işçileri direnişlerine devam ediyorlar ve haklarını alana kadar mücadele etmeye devam edecekler. Türkiye Komünist Partisi maden işçilerinin yanındadır. Buradan sesleniyoruz, hodri meydan işçi düşmanı AKP, onların temsil ettiği holdingler bu ülkeden defolup gidecek. Bütün madenler, bu ülkede emekçilerin alın teriyle yarattığı her şey devletleştirilecek. Maden işçileri kazanacak. İnsanca yaşanan bir ülke mutlaka kurulacak" dedi.

Kaynak: ANKA