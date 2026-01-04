Tkp'den Venezuela Halkına Destek Eylemi: "Ne Venezuela Halkı Ne Küba Halkı Bu Barbarlara Boyun Eğmeyecek"

Haber: Tuba KARA / Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını Kadıköy'de düzenlediği eylemle protesto etti. TKP Merkez Komite Üyesi Senem Doruk, "Dün Venezuela halkının üzerine bombalar atıldı, ardından Devlet Başkanı ve eşi haydutça kaçırıldı. Uyuşturucu bahanesiyle yapılan bu saldırı büyük bir yalandır. Afganistan'ı, Orta Doğu'yu eroin bataklığına çevirenler bugün kalkıp Venezuela'yı yargılayamaz. Trump çıkıp 'Venezuela'yı biz yöneteceğiz' diyor, 'Petrolleri bizim şirketlerimiz yönetecek' diyor. Küba'yı tehdit ediyor. Eğer Küba'ya el uzatırsanız o ellerinizi kırarız. Ne Venezuela halkı ne Küba halkı bu barbarlara boyun eğmeyecek. Biz de onların yanında olacağız" dedi.

TKP, dün Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde yapılan protestonun ardından bugün Kadıköy'de eylem düzenledi. Boğa Heykeli önünde toplanan çok sayıda TKP'li, Rıhtım'a yürüyerek ABD'ye tepki gösterdi.Yürüyüş boyunca "Kahrolsun ABD emperyalizmi", "Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez" sloganları atıldı.

TKP'liler yurttaşları "ABD barışın düşmanıdır, ABD bağımsızlığın düşmanıdır, ABD halkların düşmanıdır. Bu çete sürüsüne 'Ben de emperyalizmin karşısındayım' demek istiyorsan sen de gel" ifadeleriyle eyleme katılmaya çağırdı.

"Venezuela'ya atılan bombalar tüm insanlığa atılmıştır"

Rıhtım'da yapılan basın açıklamasında ilk olarak TKP üyesi Murat Akgöz konuştu. Akgöz, ABD'nin operasyonlarını eleştirerek, şunları söyledi:

"Dün gece Venezuela'da patlayan bombalar sadece bir ülkeye değil, tüm insanlığa karşı atılmıştır. Katil ABD, egemen bir halkın iradesini savaş uçaklarıyla çiğnemeye kalktı. Bu haydutluğa sessiz kalacak mıyız? Hayır. Bu alçaklığa sessiz kalacak mıyız? Hayır. O zaman hep birlikte var gücümüzle bağırıyoruz: Kahrolsun ABD emperyalizmi. ABD'nin Venezuela'yı işgaline karşı susmak, bu alçak işgale ortak olmaktır. Yüreği bağımsızlıktan yana atan yurtseverleri, emperyalist barbarlığa itirazı olan herkesi yürüyüşümüze katılmaya, sesimize güç vermeye çağırıyoruz. Biz ABD'yi iyi tanıyoruz. Elleri Vietnam'dan Şili'ye, Irak'tan Suriye'ye kadar kana bulanmıştır. Latin Amerika yankee'lerin arka bahçesi değildir. Küba nasıl dimdik ayaktaysa Venezuela da bu işgalci sürüsünü defedecektir. ABD elini Karayipler'den çek."

"Asıl diktatör ABD emperyalizmidir"

Eylemde söz alan TKP üyesi Neriman Keske, ABD'nin "demokrasi" söylemleriyle yürüttüğü müdahaleleri hatırlatarak, şöyle konuştu:

"ABD, kendisine boyun eğmeyen iktidarları 'diktatörlükle' suçluyor. Asıl diktatör dünyaya silahıyla ve tekelleriyle çöken ABD emperyalizmidir. Irak'ta 'kitle imha silahı var' dediler, Libya'yı, Suriye'yi kan gölüne çevirdiler. Demokrasi dedikleri şey yağma, katliam ve hırsızlıktır. Dünya halkları sizin kanlı senaryolarınıza figüran olmayacak. Venezuela halkı yalnız değildir. Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak."

"Latin Amerika halkları boyun eğmeyecek"

TKP Merkez Komite Üyesi Senem Doruk da "İnsanlık onuruna yapılmış büyük bir saldırıya karşı bugün buradayız. Dün Venezuela halkının üzerine bombalar atıldı, ardından Devlet Başkanı ve eşi haydutça kaçırıldı. Uyuşturucu bahanesiyle yapılan bu saldırı büyük bir yalandır. Afganistan'ı, Orta Doğu'yu eroin bataklığına çevirenler bugün kalkıp Venezuela'yı yargılayamaz. Trump çıkıp 'Venezuela'yı biz yöneteceğiz' diyor, 'petrolleri bizim şirketlerimiz yönetecek' diyor. Küba'yı tehdit ediyor. Eğer Küba'ya el uzatırsanız o ellerinizi kırarız. Ne Venezuela halkı ne Küba halkı bu barbarlara boyun eğmeyecek. Biz de onların yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Doruk, Türkiye'deki siyasi iktidarın sessizliğini de eleştirerek, şunları söyledi:

"ABD'nin kayığına binmiş bir iktidardan kınama bekleyenlere soruyoruz: Neye şaşırıyorsunuz? İşgalciler sonsuza kadar kazanamaz. Nasıl Domuzlar Körfezi'nde, Vietnam'da, Irak'ta yenildilerse Latin Amerika halkları da bu emperyalistlere gününü gösterecek. Dün Ankara'daydık, bugün İstanbul'dayız, yarın Türkiye'nin dört bir yanında olacağız. Onlar saldırdıkça biz direnmeye devam edeceğiz. ABD ve emperyalistlerle kol kola girenler bu ülkenin iktidarındadır. Bugün Latin Amerika'ya yapılan yarın Türkiye'ye yapılabilir. O günü beklemeyelim. Örgütlenelim, çoğalalım, emperyalizme karşı ayağa kalkalım."