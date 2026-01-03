ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Türkiye Komünist Hareketi: "Haydut Devlet Abd, Venezuela'dan Elini Çek"

(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi'nden (TKH), ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırısı, ABD'nin uluslararası hukuku ayaklar altına aldığının yeni örneğidir. Boyun eğdiremediği ülkeyi içeriden devirmek için her türlü komployu tezgahlayan ABD emperyalizmi, bunu beceremediği durumda doğrudan bombalamayı devreye sokmaktan çekinmeyeceğini Venezuela'ya saldırmakla bir kez daha göstermiştir" denildi.

Türkiye Komünist Hareketi'nden (TKH), ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sonrası "Haydut devlet ABD, Venezuela'dan elini çek" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırısı, ABD'nin uluslararası hukuku ayaklar altına aldığının yeni örneğidir. Boyun eğdiremediği ülkeyi içeriden devirmek için her türlü komployu tezgahlayan ABD emperyalizmi, bunu beceremediği durumda doğrudan bombalamayı devreye sokmaktan çekinmeyeceğini Venezuela'ya saldırmakla bir kez daha göstermiştir. Geçmişte Irak, Yugoslavya, Libya ve İran'da yaşanan Amerikan emperyalizminin saldırılarını unutmadık. Emperyalist ABD'nin Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdiğini de.

"ABD'nin Türkiye'yi hedef almayacağının garantisi bulunmamaktadır"

Ukrayna'da yaşanan savaş, bugün Venezuela'ya yarın da İran'a uzanacaktır. Bakanlığın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştiren Trump, kendisini Nobel Barış ödülüne layık görecek kadar emperyalist kibrin son noktasıdır. Ancak asıl sorun Trump'ın övgülerine mazhar olmaktan sevinen ya da ABD'nin kuklalarına Nobel ödülü verilmesini tebrik eden ülkemizin siyasetçilerinin körlüğü ve işbirlikçiliğidir. Unutmayın bugün Venezuela'ya ve dün İran'a saldıran Amerikan emperyalizminin yarın doğrudan Türkiye'yi hedef almayacağının garantisi bulunmamaktadır. Dünya barışının baş düşmanı ABD emperyalizminin Venezuela'ya yönelik saldırısını protesto ediyoruz! Haydut devlet ABD'nin saldırısına karşı direnen Venezula halkının yanındayız! Haydut devlet ABD, Venezuela'dan elini çek!"