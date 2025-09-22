TKDK'dan Öğrencilere Okul Çantası ve Kırtasiye Seti

Hatay'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından öğrencilere okul çantası ve kırtasiye seti hediye edildi.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa Birliğinin eş finansmanıyla yürütülen "IPARD Programı Tanıtımı Teknik Destek Projesi" kapsamında Yayladağı Ortaokulu'nda program düzenlendi.

Programda, öğrencilere okul çantası ve kırtasiye seti dağıtıldı.

Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil, buradaki konuşmasında, TKDK'nın eğitim alanındaki desteğinin kıymetli olduğunu belirtti.

TKDK İl Koordinatörü Savaş Özgürsoy da 2 yıldır farklı ilçelerdeki öğrencilere yardımda bulunduklarını ifade ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.