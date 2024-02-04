TKDF, TEGV ve TOG'un Mor Yerleşke Projesi ile Kadınlara ve Çocuklara Destek

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) öncülüğünde, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile Hatay ve Malatya'da kurulan altı Mor Yerleşke'de Haziran 2023'ten beri düzenlenen bin 767 farklı etkinlik veya özel seans ile 10 binden fazla kadın ve çocuğa destek sağlandı.

TKDF, TEGV ve TOG 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü yaklaşırken deprem bölgesinde kurduğu dayanışma ağını sürdürüyor. Shell Türkiye'nin finansal destek verdiği projede, kadınların tıbbi, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması için Hatay ve Malatya'da kurulan altı Mor Yerleşke'de Haziran 2023'ten beri düzenlenen bin 767 farklı etkinlik veya özel seans ile 10 binden fazla kadın ve çocuğa destek sağlandı. Mor Yerleşke'lerde kadınlara güvenli bir alan sunuluyor; iyileşmeleri için kritik önem taşıyan sosyalleşme ve sosyal ağlarını yeniden inşa etme ihtiyacına yanıt veriliyor.

"Umudu Birlikte Büyütüyoruz" başlığıyla TKDF ve Shell Türkiye tarafından hazırlanan videoda şu açıklamalar yer aldı:

"Faydalanıcı Çağla Sarıgül: Bizim umudumuz tamamen yoktu. Çocuklarıma nasıl yaklaşmam gerektiğini öğrendim. En önemlisi o. Çünkü ben iyi olursam çocuklarım da iyi olur. Mor Yerleşke ile tanıştıktan sonra umudum oldu, kendime güvenim oldu, ışığım oldu.

Psikolog Cansu Gülen: Burada çocuk gelişi uzmanımız ve bir tane de ebemiz var. Çocuk gelişimi uzmanı da ben de bireysel seanslarımızı alıyoruz haftanın dört günü. Haftanın bir günü de çocukların becerilerini geliştirmeye yönelik yaşam atölyeleri daha sonrasında birbirleriyle sosyalleşmelerini sağlayacak yaş gruplarıyla bir araya getirecek etkinlikler organize ediyoruz.

Faydalanıcı Süheyla Güler: İnsanın acısı biter mi? Birini kaybetmek, evini kaybetmek, yerini yurdunu kaybetmek kolay bir şey değil. Buradan bir süre daha kimsenin elini çekmesini istemiyoruz. Çocuklarımız üzerinde ne olur devam edelim. Biz büyükler bir şekilde ileride zaman içerisinde belki atlatırız ama çocuklarımız için hocalarımız, şu anda bizim için çok önemli."