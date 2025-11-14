Tiyatronun Perde Arkası: 'Oyunun Oyunu'

Başrollerinde Salih Kalyon, Günay Karacaoğlu ve Sermiyan Midyat'ın bulunduğu, Michael Frayn'ın "Noises Off" oyunundan uyarlanan "Oyunun Oyunu", tiyatronun perde arkasını sahne önüne taşımayı hedefliyor.

DK Yapım ve Good Directions Entertainment imzasıyla hazırlanan oyun, 16 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 27 Kasım'da Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde, 28-29 Kasım'da Ankara'da MEB Şura Salonu'nda sahnelenecek.

Ali Gökmen Altuğ'un rejisiyle sahneye konulan oyunda, dekor Barış Dinçel, kostümler Gamze Kuş, ışık Kemal Yiğitcan imzası taşıyor. Projenin yapımcılığını Duygu Kurt, yürütücü yapımcılığını ise Gizem Ertürk üstlendi.

"Bir terapi gibi olacağını düşünüyorum"

Oyuncu Sermiyan Midyat, AA muhabirine, uzun süredir tek kişilik gösteriler yaptığını ve kalabalık bir ekiple sahne almayalı uzun süre olduğunu, bu nedenle ekstra heyecan ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Oyunun dünya üzerinde yazılmış en iyi farslardan biri olduğunu ve uzun yıllar önce eseri izlediğini anlatan Midyat, "Yıllar sonra o rollerden birini oynamak kısmet oldu. Lloyd karakteri benim. Ben oyunun yönetmeniyim, oyunun içindeki yönetmeni yani. Bir oyun çıkarmaya çalışıyoruz fakat bir türlü becerilemiyor. Kuliste, önde başka bir şeye dönüyor. Seyirci önce oyunun normal dekorunu izliyor. Sonra bütün dekor ters dönüyor ve az önce izlediklerinin arka perdesinde neler oldu görmeye başlıyor. O yüzden çok enteresan bir oyun." dedi.

Farsın "çok hareketli, dinamik, biraz abartılı karikatür" olduğunu kaydeden Midyat, "O yüzden çok eğlenceli, yüksek yani. Ben öğrencilik zamanında, 20'li yaşlarımda izlediğimde aşırı gülmüştüm. Çok zekice yazılmış bir oyun. Yazar empatisi olarak çok iyi yazılmış bir oyun. Yönetmenimiz Ali Gökmen Altuğ da gayet iyi bir iş çıkardı. Artık seyircide. Biz üç aydır provadayız." ifadelerini kullandı.

Midyat, Türkiye'de insanların neşelenmeyi, eğlenmeyi biraz ötelemeye başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sıkıcı, üzücü konular oldu memlekette. Hala da zaman zaman devam ediyor. Bu oyunun en büyük vaadi, gerçekten gelip 2,5 saat aklına hiçbir şey gelmeden sadece gülmeye odaklanarak tamamen kafasını boşaltmak. Bir terapi gibi olacağını düşünüyorum. Çünkü her yerde artık o ona bir şey söylüyor, o buna bir şey söylüyor. Çok öfkelendi herkes birbirine. Bu oyunun onları tedavi eden bir hali var. Uzun zamandır da bu kadar yüksek komedi yapılmıyor. Bu oyun tamamen eğlence sektörünün perde arkasını anlatan, çok makara bir oyun."

"Tiyatronun perde arkasını anlatıyoruz"

Oyuncu Salih Kalyon, ilk gösteride oyuncuların, tiyatrocuların heyecanlandığını, "doğum günü" olarak tanımladığı seyirciyle ilk buluşmanın çok heyecanlı olduğunu söyledi.

İzleyicinin alışık olmadığı bir oyun seyredeceğini anlatan Kalyon, "Çünkü bu oyunda tiyatronun perde arkasını, sahnenin gerisini anlatıyoruz. Seyircinin bilinmeyen mahrem bölümündeyiz. Burada bir oyun nasıl hazırlanıyor, sergileniyor, onu görecekler. Yani tiyatronun mutfağındayız. Seyirciye mutfağımızı açıyoruz ve seyirci bilinmeyen dünyamızı görmüş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu olarak böyle bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren sanatçı, "Bizim yaşadığımız dünyayı, gerisini onlar görecek, yakından izleyecekler. Bilmedikleri bir dünyaya onları davet ediyoruz. Onun için daha çok heyecanlanıyoruz. Gelsinler gülsünler bence. Memnuniyetlerini bize, kahkahalarını dostlarını söylesinler." diye konuştu.

"İzleyici gayet eğlenecek ve keyif alacak"

Oyuncu Günay Karacaoğlu ise "yeni bir bebekleri dünyaya geliyor" gibi hissettiklerini belirterek, "Biz oyuncular için de öyledir. İlk oyun, ilk heyecan. İzleyici, bir oyunun arka tarafıyla, olumsuzluklar içinde bir facia komedisiyle karşı karşıya kalacak. Arka tarafta ön tarafın iyi gitmesi için neler yaptığımızı ya da olumsuz bir şeyin nasıl olumluya doğru çevrildiğini gördüğü yer olacak. İzleyici gayet eğlenecek ve keyif alacak." dedi.

Eserde anlatılanların gerçekçi bir yansıma olduğunu vurgulayan Karacaoğlu, şunları kaydetti:

"Oyunculuk dediğimiz meselede ön tarafa gelirken o süreç aslında hem işin eğlenceli hem de kederli tarafı. O tarafı görecek seyirci. Bizim o tarafı gösteriyor olmamız da seyircinin o tarafı ilk defa görüyor olması da çok heyecan verici. Bu oyundaki karakterim Doti, tiyatronun patronu. İlk defa bir kumpanya tiyatrosu kuruyor kendine. Tek amacı 1 artı 1 ev alabilmek. Sonuçta alıyor mu almıyor mu onu hep beraber göreceğiz. Her koşulda işi iyi idare etme, götürebilme, oyuncular arasında iyi bir diyalog kurabilmenin peşinde fakat bu onun iyi niyeti. İşler hiç de öyle gitmeyecek. Gelin seyredin. Tiyatroyu biz Türk seyircisi için yapıyoruz."

Eserin oyuncu kadrosunda, İbrahim Kendirci, Ömür Arpacı, Özlem Alpözü, Duygu Kurt, Enis Aybar ve Gözde Kaya gibi isimler de yer alıyor.