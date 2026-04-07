Mersin'de öğretmenlerden oluşan tiyatro topluluğu yeni gösterilere hazırlanıyor

Güncelleme:
Mersin'in Mut ilçesinde 14 öğretmenden oluşan 'Tiyatro Muallim' topluluğu, 3 yıl içinde birçok oyun sahneleyerek sanatı geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Öğretmenler tarafından 3 yıl önce kurulan topluluk ilçede çok sayıda tiyatro oyunu sahneledi.

Bu oyunlarla sanatseverlerin beğenisi toplayan topluluk, yeni projeler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Topluluğun kuruculuğunu ve yönetmenliğini yürüten Şafak Küçük, AA muhabirine, tiyatronun eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

"Tiyatro Muallim" topluluğu olarak yeni programlara hazırlandıklarını ifade eden Küçük, "İlçemizin yanı sıra farklı ilçeler ve komşu illerde de sahne almayı planlıyoruz. Amacımız sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Güler
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın "Yok olacaklar" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!

Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı

Devler Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda için son karar çıktı
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri